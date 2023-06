Finales NBA : Denver reprend l'ascendant sur le Heat avec un Jokic historique

Au moins 30 points, 20 rebonds et dix passes. Ne cherchez pas plus loin dans l'histoire, vous ne trouverez pas trace d'une telle performance lors des Finales NBA. Nikola Jokic a largement contribué au succès des Nuggets sur le parquet du Heat (94-109). Malgré les 28 points de Butler, les Floridiens n'ont jamais vraiment trouvé la solution. Jamal Murray avec 34 unités et 10 assists a également brillé lors de cette soirée.