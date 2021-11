Golden State : Les Warriors sont-ils vraiment de retour ? (Basket Time)

Leaders de la conférence Ouest, les Warriors proposent un basket spectaculaire et séduisant en ce début de saison. Sont-ils vraiment de retour ? Peuvent-ils prétendre au titre NBA ? Derrière un Stephen Curry de gala, Andrew Wigins, Draymond Green et Jordan Poole performent. Avec les retours annoncés de Klay Thompson et de James Wiseman, l’effectif semble encore plus armé sur le long terme. L’équipe de Basket Time en débat ! Sans oublier la partie historique consacrée cette semaine aux joueurs qui ont le plus révolutionné le jeu !