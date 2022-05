Guerre en Ukraine : "Les Russes n'ont pas notre foi", souligne Medvedenko champion NBA 2002 avec les Lakers

Lui aussi comme d'autres compatriotes a pris les armes depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, fin février. Plus de trois que ce conflit a commencé et Slava Medvedenko l'affirme encore. Défendre sa patrie est une évidence. Champion NBA avec les Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O'Neal en 2002, l'ex-ailier fort souligne surtout la foi indéfectible des Ukrainiens à propos de l'issue de ce conflit. L'enlisement russe tend à démontrer que cette foi n'est pas totalement inutile. Même si le bilan humain sera très lourd.