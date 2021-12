Le Vestiaire spécial Tony Parker (mai 2018)

Un an avant la fin de sa carrière professionnelle, Tony Parker avait fait un détour par Le Vestiaire en compagnie de Rolland Courbis, Emmanuel Petit et Frank Leboeuf pour évoquer ses souvenirs outre-Atlantique en NBA et en équipe de France. Des noms prestigieux tels que Kobe Bryant, LeBron James ou encore Kevin Durant sont ressortis du lot avec une anecdote sur chacun d'entre eux. Pour rappel, "TP" a été titré 4 fois en NBA avec les San Antonio Spurs avec un titre de MVP des finales en 2007 et un titre de champion d'Europe avec les Bleus en 2013.