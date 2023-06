Metropolitans 92 : Parti du club après une bagarre, Waters était jaloux de Wembanyama selon Collet

Vincent Collet, entraîneur de Boulogne-Levallois, est revenu sur l’altercation entre Steeve Ho You Fat et Tremont Waters début avril, sur fond de jalousie envers Victor Wembanyama. Waters est parti et les Mets se sont qualifiés en finale.