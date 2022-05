NBA : Boston, favori pour le titre selon Brun et Weis (podcast Basket Time)

Le podcast Basket Time se penche sur les finales de conférence en NBA (Miami-Boston et Golden State-Dallas) qui débutent dans la nuit de mardi à mercredi. Fred Weis, Stephen Brun et Alexandre Biggerstaff font de Boston leur favori face à Miami à l'Est. Il voient même les coéquipiers de Jayson Tatum remporter le titre.