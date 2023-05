NBA : Boston prend l'avantage face aux Sixers, Booker régale les Suns, les résultats complets

Portés par les 47 points de Devin Booker et les 39 points de Kevin Durant, Phoenix s'impose 121-114 face à Denver et revient à 2-1 dans la série. À l'Est, Boston gagne 114-102 à Philadelphie pour mener 2-1.