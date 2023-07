NBA : Brown, Jokic, Beal... les 5 plus gros contrats de l'histoire

Jaylen Brown a prolongé avec les Boston Celtics pour un contrat record de 304 millions de dollars sur cinq ans. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire de la NBA, bien plus important que le bail signé l'année dernière par le double MVP Nikola Jokic. Voici le top 5 des plus gros contrats signés en NBA.