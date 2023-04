NBA - Bucks : "Ce n'est pas un échec" s'énerve Antetokounmpo après l'élimination au 1er tour des playoffs

Premiers de la saison régulière à l'Est, les Bucks de Milwaukee ont perdu leur série contre le Heat de Miami (4-1) après leur défaite lors du 5e match 128-126, la nuit dernier. Champion NBA 2021 avec les Cerfs, Giannis Antetokounmpo ne veut pas considérer ce coup d'arrêt du favori à l'Est comme un échec. Et pour cela, il évoque MJ.