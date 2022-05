NBA : "C’est probablement la pire saison des Lakers", juge Magic Johnson (Basket Time)

Earvin "Magic » Johnson a accordé un entretien exceptionnel à Basket Time en marge de la sortie du documentaire "They Call Me Magic" consacré à sa vie et sa carrière sur la plateforme Apple TV+, le 22 avril. L’occasion pour l’homme aux cinq titres de champion avec les Los Angeles Lakers de juger les performances de l’équipe actuelle avec le trio composé d’Anthony Davis, Russell Westbrook et LeBron James.