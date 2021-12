NBA : Curry claque 46 points aux Grizzlies, les résultats et classements (24 décembre)

Performance XXL de Steph Curry lors du succès des Warriors. Les Suns suivent le rythme et mettent fin à la série du Thunder. Malgré un LeBron James et un Kemba Walker de haut vol, les Lakers et les Knicks s'inclinent, contre les Spurs et les Wizards.