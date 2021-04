NBA : Déjà deux qualifiés en play-offs, un dans chaque conférence (28 avril, 15h)

Les Nets et le Jazz, leaders de leur conférence, ont déjà validé leur place en play-off après 61 des 72 matches de la saison régulière. Les Rockets et les Timberwolves ne peuvent plus se qualifier pour les play-in.



Celtics 115-119 Thunder

Pacers 112-133 Blazers

Hornets 104-114 Bucks

Raptors 103-116 Nets

Rockets 107-114 Timberwolves

Warriors 103-133 Mavericks