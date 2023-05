NBA : Denver injouable, Jokic fait déjà mieux que Carmelo Anthony ? (Basket Time)

Les Nuggets ont étouffé les Lakers de Lebron James et Anthony Davis. Avec Murray, Porter Jr ou même Gordon, Denver et Nikola Jokic ont swip Los Angeles 4-0 après une victoire 113-111 sur le parquet de LA. Une démonstration des Nuggets, numéro 1 de la saison régulière, et qualifiés pour la première finale NBA de leur histoire.