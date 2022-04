NBA : Fournier sans concession sur la saison ratée des Knicks

Evan Fournier était l'invité exceptionnel du podcast Basket Time sur RMC.



L'arrière des New York Knicks et de l'équipe de France de basket-ball a évoqué la saison compliquée de sa franchise, 11e de la conférence Est en saison régulière et privée de playoff.