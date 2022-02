NBA : Harden chez les Sixers... la course au titre vraiment chamboulée ? (Basket Time)

Le blockbuster trade a bien eu lieu la semaine dernière. En échange de Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond et deux picks de draft (premier tour), James Harden a débarqué à Philadelphie. Le duo avec Embiid fait déjà saliver. Mais est-ce que la course au titre NBA va totalement changer de visage ? Réponse dans Basket Time avec Stephen Brun et Fred Weis.