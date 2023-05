NBA : "Il a déjà une Coupe du monde, j'ai encore tout à prouver" Wembanyama évoque Mbappé

Vainqueur de cinq trophées LNB dont celui du meilleur joueur du championnat, Victor Wembanyama connait aussi sa première franchise NBA. A priori et sauf accident, il ira chez les Spurs pour débuter sa carrière outre-Atlantique. Une destination qui lui sied à merveille. Et où il aura l'ambition de gagner des titres. Pour imiter son ainé, Kylian Mbappé. Si certains tracent des similitudes entre les trajectoires, caractères ou ambitions des deux hommes, le joueur des Mets la joue modeste. Et espère imiter la réussite du joueur du PSG.