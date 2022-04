NBA : "La pire saison jamais vue", Magic Johnson fracasse les Lakers (mais épargne LeBron)

Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James. Rien qu'avec le dernier, ne pas se qualifier en playoffs pourrait être vécu comme une catastrophe. Imaginez donc le cataclysme vécu cette saison par les Lakers qui ne disputeront même pas de post season. Cela fait désordre pour le champion 2020. Et aussi pour la légende Magic Johnson. Le quintuple champion NBA avec LA est en ce moment en promotion pour sa sérié documentaire "They Call Me Magic" relatant l'époque Showtime des Lakers. Il s'est confié à Stephen Brun en taclant sévèrement sa franchise adorée. Et en donnant des circonstances atténuantes à LeBron...