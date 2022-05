NBA : "Le basket je m'en fiche", la colère poignante de Steve Kerr après la tuerie dans une école au Texas

Terrible drame qui relance (encore et encore et encore) les débats autour de la règlementation sur le port d'armes aux Etats-Unis. Un jeune homme de 21 ans a ouvert le feu à Uvalde. Il a tué 19 enfants entre 7 et 10 ans et une enseignante. A un peu plus de 600 km du lieu du drame à Dallas, où le match 4 des Finales de la Conférence Ouest avaient lieu, Steve Kerr, coach des Warriors a pris la parole. Révolté par cette nouvelle tragédie, il remet en cause les sénateurs qui refusent de voter pour un meilleur encadrement de la loi par rapport au port d'armes qui reste un droit fondamental de la constitution américain. Une intervention forte et émouvante.