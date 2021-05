NBA : Les affiches des play-in et des play-off

Un format spécial en 2020/21, avec des play-in pour quatre équipes avant le tableau des play-off. Les Celtics contre les Wizards et les Pacers face aux Hornets à l'Est. Les Lakers face aux Warriors et les Grizzlies contre les Spurs à l'Ouest. Ils rejoindront le Jazz, les Clippers, les Suns, les 76ers, les Nets, les Bucks...