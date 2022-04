NBA : Les Celtics balayent les Nets en playoffs, tous les résultats

La franchise de Boston est la première qualifiée pour les demi-finales, et la seule à avoir remporté sa série 4-0, face à Brookylin.

À l'Est, le Heat, les 76ers et les Bucks mènent contre les Hawks, les Raptors et les Bulls. À l'Ouest, les Suns et les Grizzlies sont tenus en échec par les Pelicans et les Wolves. Les Mavericks et les Warriors dominent.