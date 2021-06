NBA / MVP 2021 : Jokic sacré devant Embiid, Gobert dans le top 10

Nikola Jokic (Denver Nuggets) inscrit son nom sur une prestigieuse liste de basketteur américain. Il est devenu à 26 ans MVP d'une saison NBA. Il est le joueur drafté le plus bas de l'histoire (41e) à remporter cette distinction. Il devance Joel Embiid (Philadelphia Sixers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Chris Paul (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Julius Randle, Derrick Rose (New York Knicks) et le Français Rudy Gobert (Utah Jazz). À noter l'absence de plusieurs superstars tels que LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, Devin Booker ou encore Kyrie Irving.