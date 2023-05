NBA - Playoffs : les Lakers prennent l'avantage du terrain, 1-1 entre Knicks et Heat... les résultats (3 mai, 10h)

Porté par un duo LeBron James - Anthony Davis au four et au moulin (52 pts et 34 rebonds cumulés), les Los Angeles Lakers ont surpris les Warriors et pris l'avantagr du terrain dans cette série (112-117). Prochaine manche dans la nuit de jeudi à vendredi (2h30). Dans l'autre match de la soirée, New York avait la pression et y a répondu. Les Knicks s'imposent face au Heat amputé de sa superstar Jimmy Butler. RJ Barrett (24 points), Julius Randle (25 points) et Jalen Brunson (30 points) se sont mis en évidence côté new yorkais.