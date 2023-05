NBA - Playoffs : Miami assomme les Celtics et n'est plus qu'à un succès de la finale

Comme Denver, Miami mène 3-0 dans sa série et les Celtics - grandissimes favoris à l'Est - sont désormais au bord du précipice. Une fois n'est pas coutume au Heat, ce n'est pas Jimmy Butler qui a brillé mais Gabe Vincent auteur de 29 points. Comme d'habitude au Heat, le collectif a été fort 6 joueurs au dessus de la barre des 10 points. En face, le duo de superstars Brown-Tatum culmine seulement à 26 points... Impossible de postuler à la victoire dans ces conditions. Boston n'a désormais plus le droit à l'erreur. Et les Floridiens peuvent conclure sur leur parquet dans la nuit de ce mardi à mercredi (2h30).