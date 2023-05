NBA - Playoffs : Warriors et Knicks au bord du précipice, les tableaux complets (9 mai, 10h)

Peut-être que les deux séries ont définitivement basculé. Les Lakers se sont offerts un troisième succès et sont désormais à une victoire de la qualification en finale de conférence à l'Ouest. En face, les Warriors sont au pied du mur et n'ont plus le droit à l'erreur. De l'autre côté du pays, Miami a également assumé son statut en disposant des Knicks. Là aussi, les New Yorkais seront dans l'obligation de l'emporter lors du match 5 disputé au Madison Square Garden.