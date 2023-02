NBA : sélections All-Star, paniers marqués, MVP... ces autres records que LeBron James peut battre

Cette nuit, LeBron James est entré un peu plus dans la légende de la NBA en dépassant l'icône Kareem Abdul-Jabbar. 38890 points pour devenir le numéro 1 au scoring dans l'histoire de la Ligue. Une marque importante et un événement majeur aux Etats-Unis. Mais s'il est de toute façon déjà très haut dans le Panthéon du basket américain - voir tout en haut - LeBron James peut aussi aller chercher d'autres records... Liste non exhaustive.