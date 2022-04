NBA : Sept des 8 qualifiés en demies connus, le tableau Est complété

Les 76ers et les Mavericks ont décroché leur place en demi-finale de playoff. À l'Ouest, ils rejoignent les Warriors, qui affrontera le vainqueur de Timberwolves - Grizzlies. À l'Est, le Heat défiera les 76ers et les Bucks affronteront les Celtics.