NBA : Stop ou encore avec Dallas ? Ntilikina se confie sur son avenir (Basket Time)

Extrait de l'épisode 103 : Un agenda chargé pour l'Équipe de France ! Avec Frank Ntilikina, Vincent Poirier et Boris Diaw !

Le jeune meneur et arrière de l'équipe de France arrive à la fin de son contrat avec les Mavericks. Arrivé des New York Knicks l'été 2021, il espère bien poursuivre avec Dallas et se confie à Basket Time.