NBA : Trae Young colle 56 points aux Blazers... mais les Hawks perdent (résultats et classements)

La performance XXL de Trae Young n'aura pas suffi face à Portland... Dans les autres rencontres, les Nets concèdent une 3e défaite consécutive contre les Grizzlies en pleine série de victoire. La série des Bucks s'interrompt contre les Pistons, qui abandonnent la dernière place de leur conférence. Les leaders à l'Est et à l'Ouest, les Bulls et les Warriors, ont gagné.