NBA : Trashtalking, Giannis en feu, un Français titré... L'épique finale 2021 remportée par les Bucks

Pour la première fois depuis 1971 et l'époque Kareem Abdul-Jabbar, les Milwaukee Bucks ont été sacrés champions NBA. Avec 50 points dans le Game 6 décisif, Giannis Antetokounmpo (26 ans) n'a fait qu'une bouchée des Suns de Chris Paul et Devin Booker. Il est élu MVP des finales et repart avec la bague. Axel Toupane devient lui le 6e Français à avoir remporté un titre.