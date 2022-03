NBA : Un effectif complet mais pas de superstar, atout ou handicap pour le Heat ?

Extrait du podcast Basket Time, épisode 85 : Le Heat de Miami est-il devenu le vrai favori dans la course au titre ?

Le Heat domine la Conférence Est. Leaders, les joueurs de Miami sont même considérés de plus en plus comme un réel prétendant dans la course au titre. Et si le Heat était vraiment le favori de cette saison 2021-2022 ? Avec Kyle Lowry, Jimmy Butler ou encore Bam Adebayo, les Floridiens impressionnent défensivement. Mais est-ce que cela sera suffisant ? Autour d'Alexandre Biggerstaff, l'équipe de Basket Time en débat.