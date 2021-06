NBA : Une fin inédite depuis 1994 pourrait survenir en playoffs

L'élimination de LeBron James avec les Lakers dès le premier tour des playoffs a ajouté à cette cuvée 2021 un sentiment d'inédit. Le fait que les deux premiers des conférences est (Sixers) et ouest (Jazz) pourraient être éliminés avant les finales de conférence encore plus. Depuis 1994, année du sacre des Rockets de Houston en l'absence de Michael Jordan avec les Bulls, cette situation n'est plus jamais survenue. À l'époque, les Atlanta Hawks et les Seattle SuperSonics avaient été sortis respectivement en demi-finale et au premier round. Le Jazz de Rudy Gobert et les Sixers de Joël Embiid sont en très mauvaise posture puisque tous les deux menés 3-2 en demi-finale de conférence. Réponse dans les prochaines heures, jours pour voir si la tendance s'inversera.