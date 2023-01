"Wembanyama ? Il va être la NBA", le témoignage fort de DeRozan (Bulls)

Annoncé comme le futur numéro 1 de Draft NBA, Victor Wembanyama est un phénomène comme on en a rarement vu dans le basket, de par sa taille et son talent. Les joueurs NBA l'attendent de pied ferme et ne tarissent pas d'éloges sur lui. Le dernier en date, DeMar DeRozan, qui jouera un match de saison régulière ce jeudi avec les Bulls contre les Pistons.