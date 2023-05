NBA : Wembanyama "peut cliquer avec Popovich" assure De Colo, ex-joueur des Spurs

Alors qu'a priori il ira chez les Spurs, Victor Wembanyama a encore une saison à terminer avec les Mets. En attendant la Summer League et la Coupe du monde avec l'équipe de France. C'est en tout cas ce qu'espère Nando De Colo qui devrait en être. L'ex-meneur des Raptors a également évolué dans la franchise texane. Il est donc à même de déterminer si cette destination était la bonne pour Wemby. Et le vainqueur de l'Euroligue 2016 et 2019 n'a pas beaucoup de doutes...