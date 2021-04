NBA : La veuve de Kobe Bryant résilie le contrat de la légende avec Nike

La disparition de Kobe Bryant en janvier 2020 n'a pas atténué l'influence du Black Mamba sur le basket mondial. Les joueurs amateurs et professionnels continuent de lui rendre hommage en arborant ses maillots en coulisses... et ses sneakers sur les parquets. Sous contrat chez Nike depuis 2003 et en fin de contrat cette année après une renégociation en 2016, Kobe ne sera plus lié à Nike. Sa veuve Vanessa, qui souhaitait obtenir un contrat à vie à l'image de LeBron James et Michael Jordan pour son défunt mari, a résilié le contrat le 13 avril dernier.