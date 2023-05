Playoffs : malgré un LeBron historique, Denver et Jokic se qualifient pour les Finales NBA

Les 40 points de LeBron James plus vieux joueur à réaliser cette performance en playoffs n'auront donc pas suffi. Denver a battu les Lakers de Los Angeles (113-111) et se hisse en finale. Grâce une nouvelle à un Nikola Jokic qui rend normal l'anormal avec un nouveau triple-double monstrueux (30 points, 14 rebonds, 13 assists). Pas besoin d'aller chercher plus loin pour trouver le MVP de cette finale de Conférence...