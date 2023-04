Playoffs NBA : les Celtics rejoignent Phila, Memphis réduit l'écart, les résultats (28 avril 10h)

Accrochés par les Hawks, les Celtics s'imposent finalement 4-2 et filent rejoindre Phila. Les Knicks retrouveront le Heat de Miami, tous deux victorieux 4-1 alors que Memphis et Sacramento donnent respectivement du fil à retordre aux Lakers et aux Warriors.