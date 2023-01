Twitch RMC Sport / NBA : LaVar Ball encore très rancunier envers les Lakers à cause de Lonzo

Invité du Twitch RMC Sport avant le match NBA à Paris entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons, le sulfureux LaVar Ball a sèchement écarté l'idée d'une réunion des trois frère Ball (Lonzo, LaMelo et LiAngelo) aux Los Angeles Lakers. La cause ? Le traitement infligé à Lonzo par la direction de la franchise. L'actuel meneur des Bulls avait été échangé par les Lakers en 2019 pour offrir à LeBron James l'opportunité de s'allier avec Anthony Davis.