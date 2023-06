Un Wembanyama complet n'aura pas suffi... Monaco champion de France pour la première fois aux dépens des Mets

Comme lors du match 2, Monaco aura dû lutter après un début de match très compliqué pour s'imposer de nouveau face aux Mets et s'adjuger un premier titre de champion de France de Betclic Elite. Une première dans leur histoire. Victor Wembanayama aura donc vécu son dernier sous les couleurs franciliennes en compilant 22 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 4 contres et une interception... avant de s'envoler pour les Etats-Unis où la draft - et sa probable place de numéro 1 - l'attendent.