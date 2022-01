Cyclisme : Cédric Vasseur et Jérôme Pineau livrent leur sentiment sur le parcours de Paris-Nice

Le parcours de l'édition 2022 de Paris-Nice a été dévoilé mercredi 5 janvier. Cédric Vasseur et Jérôme Pineau, managers respectifs de Cofidis et B&B KTM, analysent le parcours de la Course au soleil.