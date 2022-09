Cyclisme : Evenepoel survole les championnats du monde

Quelle démonstration de force ! Le Belge, Evenepoel a survolé les championnats du monde sur route. Pas rassasié par ses titres sur la Vuelta et dans les classiques Liège-Bastogne-Liège et la clasica San Sebastian, le coureur Quickstep devance la belle surprise Christophe Laporte et l'Australien Mattews.