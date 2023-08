Cyclisme : "J'ai le dos en vrac", le calvaire de Madouas qui salue la victoire de van der Poel

38 ans après, les Pays-bas retrouvent la couronne mondiale grâce à Mathieu van der Poel. Le petit-fils de Raymond Poulidor a été impressionnant dans les rues de Glasgow et conclut une année fantastique avec Milan-San Remo, Paris-Roubaix et ce titre mondial... Une course que tout le monde n'a pas vécu de la même façon. Valentin Madouas a vécu un véritable calvaire à l'image de l'équipe de France. Après la course la plus difficile de sa vie...