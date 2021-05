Cyclisme : "On espère que ça changera vite", Prudhomme comprend et veut rassurer le Syndicat des coureurs

Par la voix du Syndicat des coureurs (UNCP), les coureurs professionnels français ont tenu à faire part via un communiqué de leur immense inquiétude et surtout de leur colère concernant l’incohérence des décisions et dispositions prises pour leur sport qui mettent en péril la totalité de la filière depuis les catégories « Jeunes » jusqu’aux plus grandes épreuves professionnelles sur route. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, comprend leur inquiétude et a tenu à les rassurer.