Cyclisme : Recordman de l'heure chez les plus de 105 ans, Robert Marchand s'en est allé à l'âge de 109 ans

Robert Marchand était connu pour sa passion pour le cyclisme et malgré son âge avancé, il continuait de pédaler et battait même des records. Il détient à ce jour, le record de l'heure chez les plus de 100 ans et les plus de 105 ans.