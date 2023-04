Liège-Bastogne-Liège : "Pogacar va marquer le sport pendant des années", prédit Alaphilippe

Si Tadej Pogacar a déjà ferraillé en ce début de saison avec Jonas Vingegaard, son rival annoncé pour le prochain Tour de France, ou Mathieu van der Poel et Wout van Aert sur les classiques, le Slovène n'a plus couru face à Remco Evenepoel depuis le dernier Mondial en septembre 2022. Ce dimanche, les deux hommes sont cités par tous comme les grands favoris de Liège-Bastogne-Liège. Le coureur slovène a d’ailleurs reçu les louanges de Julian Alaphilippe ce samedi, avant la course.