Mondiaux de cyclisme : Entre "fierté" et "soulagement", les pistards tricolores décrochent le bronze

Il y avait comme un air de revanche dans l'air de Glasgow ce vendredi soir. Un an après leur panne sèche dans les Yvelines (élimination dès le premier tour), les pistards tricolores ont dominé la Grande-Bretagne devant son public et décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde de cyclisme sur piste. Sébastien Vigier, Florian Grengbo et Ryan Helal ont ainsi offert à la France sa première médaille des Mondiaux. Entre "fierté" et "soulagement", les sprinters français se sont rassurés avant de retrouver la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, site des Jeux Olympiques de Paris 2024.