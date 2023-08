Mondiaux de cyclisme : Les Français coincent dans le final du contre-la-montre, "J'apprends encore", souffle Cavagna

Respectivement 26e et 21e du contre-la-montre ce dimanche, Rémi Cavagna et Bruno Armirail n'ont pas longtemps joué aux avant-postes dans les championnats du monde de cyclisme à Glasgow (Écosse). Partis "trop vite", les Français ont eu du mal à tenir la distance et terminent à plus de trois minutes du vainqueur, Remco Evenepoel. Le Belge, champion du monde sur route l'année passée, retrouve la tunique arc-en-ciel. L'Italien Filippo Ganna et le Britannique Joshua Tarling complètent le podium.