Mondiaux de cyclisme : Victoire de van der Poel malgré sa chute, revivez le dernier kilomètre avec les commentaires RMC !

Le cuissard déchiré, Mathieu van der Poel succède au Belge Remco Evenepoel et endosse le maillot arc-en-ciel pour la première fois de sa carrière. Ce dimanche, le Néerlandais a remporté les championnats du monde de cyclisme sur route à Glasgow (Écosse) malgré une chute juste avant le dernier tour. Parti à 22 km arrivée, il est d'abord revenu tambour battant sur l'Italien Bettiol puis a creusé l'écart sur le trio de poursuivant composé de Pogacar, Van Aert et Pedersen. A l'arrivée, MVDP a levé les bras au ciel avec plus de deux minutes d'avance sur le Belge Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar. Revivez le dernier kilomètre avec les commentaires RMC !