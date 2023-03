Paris-Nice : Prudhomme se réjouit de la rivalité Pogacar-Vingegaard (podcast Grand Plateau)

Invité du podcast Grand Plateau, le patron du Tour de France et de Paris-Nice Christian Prudhomme s'est réjoui de la rivalité entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui se livrent déjà une belle bataille actuellement sur "la Course au soleil".