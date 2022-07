Tour de France : 2e à mi-course, "ça ne veut rien dire" temporise Bardet avant l'Alpe d'Huez

La mythique montée vers l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets, le tout le 14 juillet. Difficile de faire étape plus excitante pour tous les coureurs tricolores du peloton. Parmi eux, le deuxième du général Romain Bardet espère briller après sa jolie course ce mercredi au Col du Granon. Même s'il tempère son classement solide.