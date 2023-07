Tour de France : "Être plus offensif" promet Gaudu déjà à plus de 3 minutes du podium

Il n'a pas brillé sur la première semaine et a même perdu quelques plumes. Déjà relégué à six minutes du leader au général, Jonas Vingegaard, David Gaudu promet d'offrir une version plus offensive en deuxième et troisième semaines. Le leader de l'équipe Groupama - FDJ avait comme objectif affiché, le podium, avant cette édition 2023.